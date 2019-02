Vidéo - Mamadou Lamine Diallo : "Pourquoi, Abdoul Mbaye et moi avons décidé de soutenir Idrissa Seck" Le patron du mouvement "Tekki", Mamadou Lamine Diallo et le président du parti de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye vont soutenir le candidat Idrissa seck lors de la présidentielle du 24 février prochain. ils l'ont fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse animée conjointement.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos