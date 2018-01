(Vidéo) Migration irrégulière : Coumba Gawlo bat les records d’affluence sous sa toge d’icône

La tournée de Coumba Gawlo contre la migration irrégulière a connu un franc succès. Des étapes de la caravane aux forums de sensibilisation, la Diva a drainé partout les foules et le concert final à Dakar, a été l’occasion pour ses pairs artistes de la féliciter et de la servir comme modèle de la jeunesse africaine.



En plus d’avoir établit son leadership pour les causes justes, la chanteuse a démontré une popularité sans faille, et l’image reluisante de la Diva n’a point été écornée. En attestent les foules en liesse et l’adhésion populaire des Sénégalais au discours franc et citoyen délivré tout le long de la caravane.



Si le rappeur Dip Dound Guiss en à fait son modèle, au regard du succès de sa carrière et de la pertinence des causes qu’elle défend, c’est d’une icône dont parle Zara Moussa du Niger, une référence pour Ousco du Mali et Betika Fakoli de la Côte d’Ivoire. Ces artistes, têtes d’affiche dans leur pays, n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de la chanteuse sénégalaise, dont la réputation dépasse les frontières du continent.



Miss Espoir du Benin, Will B Black du Burkina Fasso, le groupe Instinct Killer de la Guinée Konacry, Jalimadi Kantéh de la Gambie, et Ewlad Leblad de la Mauritanie qui se sont joints à l’initiative, ont tous magnifié l’engagement de la chanteuse sénégalaise qui avait à ses côtés ses pairs du pays Adji Ouza et Fatou Guewel, pour qui, Coumba Gawlo représente une chance pour le pays et une avocate pour les femmes, les enfants et les jeunes .