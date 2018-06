Vidéo - Mondial 2018: Énorme surprise, le Mexique s'offre le tenant du titre allemand

La Mexique crée la première surprise de la coupe du monde Russie 2018 en battant les champions du monde Allemands par 1-0.



Jamais vainqueurs de l'Allemagne dans leur histoire, les Mexicains se sont offerts les vainqueurs du Mondial 2014 grâce à un but de la star du PSV Eindhoven, Hirving Lozano. Le jeune joueur a bien conclu dans la surface une des nombreuses contre-attaques mexicaines (34').



Au retour des vestiaires, l'Allemagne a poussé mais Ochoa et sa défense ont tenu bon. Julian Brandt qui venait d'entrer, a même failli égaliser à la 89e minute d'une frappe de plus de 20 mètres.



Prochain match pour le Mexique le samedi 23 juin face à la Corée du Sud alors que le même jour, les Allemands défieront la Suède.



Un match digne de Coupe du monde.