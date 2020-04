Accueil Envoyer Partager sur facebook Vidéo: Un avion atterrit sur une autoroute pile entre les voitures Rédigé par la rédaction le 20 Avril 2020 à 14:56 Cette vidéo a été filmée par une caméra embarquée sur le pare-brise d’une voiture qui roulait sur une autoroute canadienne. Devant la voiture, un avion est soudainement apparu dans le champ de vision de l’automobiliste et s’est dangereusement approché du sol, jusqu’à se poser complètement sur l’autoroute.

Regardez la vidéo pour voir cet atterrissage incroyable, faisant preuve d’une extrême précision pour atterrir pile entre les voitures. Un avion réalise une prouesse en atterrissant pile entre les voitures Un petit avion a été contraint à réaliser un atterrissage d’urgence sur l’Autoroute 40, au Canada, non loin de l’aéroport international Jean Lesage. « J’ai été surpris. C’est la première fois que je un avion sur une autoroute, sauf dans les films », témoigne un automobiliste qui n’en croit pas ses yeux. « Nous avons reçu un appel qui nous indiquait qu’un avion avait atterri sur l’Autoroute 40 », raconte le sergent Helene Nepton à CTV News. « Heureusement, l’avion a atterri sans provoquer d’accident et personne n’a été blessé. En fait, le trafic a pu reprendre rapidement ».

