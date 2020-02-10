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(Vidéo) ZAMAN Prophète ? Iran NDAO: "Yonénte bou djiguéne amoul, menoul nék... naniou bayi sén buzz yi...

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

VIDEO - Amina Poté fait des révélations sur son divorce: "Souma sagnone..."

VIDEO - Amina Poté fait des révélations sur son divorce: "Souma sagnone..."
Amina Poté parle pour la première fois de son divorce avec son mari. Après avoir confirmé...
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Seyda Zamane brise le silence: «Ce qu’on fait n’a rien à voir avec la franc-maçonnerie» Seyda Zamane brise le silence: «Ce qu’on fait n’a rien à voir avec la franc-maçonnerie»

VIDEO - Moustapha Dieng sur l'affaire du trafic de visas: "Dagn ma toumal... Djidiack sama..." VIDEO - Moustapha Dieng sur l'affaire du trafic de visas: "Dagn ma toumal... Djidiack sama..."

« Tentative De Vol De Mari »: Clara Humilie Awa Baldé En Pleine Soirée « Tentative De Vol De Mari »: Clara Humilie Awa Baldé En Pleine Soirée

Opération à la Grande Mosquée de Touba: Awa Ndiaye, l’épouse de Oustaz Oumar Sall, retrouvée à Touba, ce qui s’est réellement passé Opération à la Grande Mosquée de Touba: Awa Ndiaye, l’épouse de Oustaz Oumar Sall, retrouvée à Touba, ce qui s’est réellement passé

VIDEO - Alioune SANE coordonnateur Y'en A Marre: "Si Macky tente de faire un troisième mandat..."

VIDEO - Alioune SANE coordonnateur Y'en A Marre: "Si Macky tente de faire un troisième mandat..."

"Les voilées sont les plus belles...Il y a de la discrimination dans certains milieux..." dixit Aminata Ndiaye, Fondatrice Machallah Hijab "Les voilées sont les plus belles...Il y a de la discrimination dans certains milieux..." dixit Aminata Ndiaye, Fondatrice Machallah Hijab

(Vidéo) Makhtar LO, ingénieur en électricité: " Il y'a une augmentation de l'électricité... La SENELEC a le droit d'augmenter parce que..." (Vidéo) Makhtar LO, ingénieur en électricité: " Il y'a une augmentation de l'électricité... La SENELEC a le droit d'augmenter parce que..."

VIDEO - KAOLACK: Le gouverneur Alioune Badara Mbengue en visite à la Foire Internationale de Kaolack VIDEO - KAOLACK: Le gouverneur Alioune Badara Mbengue en visite à la Foire Internationale de Kaolack

VIDEO - Modou Diagne Fada DG de la SONACOS en visite à l'inauguration du pont bascule à LOUGA VIDEO - Modou Diagne Fada DG de la SONACOS en visite à l'inauguration du pont bascule à LOUGA