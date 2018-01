Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Vidéo : il mord la batterie de son iPhone « pour voir », elle explose Rédigé par La rédaction de leral.net le 24 Janvier 2018 à 09:43 | Lu 254 fois Dans cette vidéo, on aperçoit le client d’un réparateur d’iPhone mordre la batterie de son smartphone pour s’assurer de son authenticité. Hélas pour ce téméraire utilisateur, la batterie s’enflamme immédiatement puis explose et bien sûr ce spectacle détonnant a été immortalisé par une caméra de vidéosurveillance. Heureusement malgré la violence de l’explosion, personne n’a été blessé. Le propriétaire de l’iPhone peut être au moins sûr d’une chose : sa batterie contient bien du Lithium…

Il y a quelque chose de fascinant à penser que l’être humain est ce qu’il est, à cause de milliards d’années d’évolution. Autrement dit que la sélection naturelle a fait des milliards de fois son oeuvre, pour qu’il ne reste que les survivants que nous sommes. Or, même en 2018, cette sélection est parfois à l’oeuvre juste sous nos yeux… la preuve avec ce propriétaire d’iPhone pas très malin. La scène se passe en Chine dans un magasin d’électronique. Le journal Taiwan News raconte que cet homme s’est rendu dans l’enseigne le 19 janvier pour y faire changer la batterie de son iPhone.

Mordre une batterie iPhone de rechange est vraiment une mauvaise idée Apparemment, il était convaincu que la batterie de remplacement pour son iPhone n’était pas authentique. Alors un peu comme les marchands du moyen-âge qui vérifiaient l’authenticité des pièces d’or en les mordant, le téméraire s’est dit que la même chose lui permettrait de vérifier si tout était en bonne et due forme. Le xproblème, c’est que les batteries d’iPhone, même si elles sont d’ordinaire un peu chères, ne sont pas faites d’or, mais de Lithium. Et si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que lithium +dioxygène = BOOOOOOM !

En perçant l’enveloppe protectrice de la batterie avec ses dents, l’imprudent a donc provoqué un festival d’étincelles et une explosion immortalisées dans la vidéo que vous allez voir en fin d’article. Croyez-le ou non, alors que l’explosion a commencé à quelques centimètres de sa bouche et qu’il y avait du monde autour de lui, personne n’a été blessé. C’est dire si après des milliards d’années d’années d’évolution, certains sont devenus invincibles (ou plutôt ont parfois beaucoup de chance !).

Bien sûr, le comportement vraiment stupide de cet individu a rendu la vidéo virale : plus de 4,69 millions de vues sur la plateforme chinoise Miaopai. On vous propose de grignoter vous aussi un peu de popcorn, et on croise les doigts pour que cela ne devienne pas un énième défi stupide dans la veine de Tide Pod Challenge…







