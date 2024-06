Vieux Sandjiry Diop: Un leader en sécurité, au service du Sénégal

Un parcours de formation remarquable:



Vieux Sandjiry Diop possède une solide formation en sécurité, acquise à travers des années d'études et de spécialisations internationales. En 2023, il a obtenu un diplôme de formateur aux métiers de la sécurité en France. En 2017, il a complété une formation aux États-Unis, en tant que spécialiste en protection rapprochée, comprenant des techniques de cortège, de conduite de sécurité et de self-défense (niveaux 1, 2, 3 et 4). Il est également ceinture noire d'Aïkido 2e Dan et titulaire de divers diplômes en sécurité incendie et secourisme.



Une arrière professionnelle diversifiée:



Depuis 2020, Vieux Sandiéry Diop est le gérant de la société Elite Force One Security (EFOS), spécialisée dans le gardiennage, la protection rapprochée, la sécurité électronique, l'escorte et le transfert de valeurs. De 2020 à 2023, il a servi comme chef de protocole au Conseil Économique Social et Environnemental. Avant cela, de 2014 à 2020, il a été Directeur général du Groupe Elite International, une société de sécurité privée.



Expérience dans les hautes sphères du Gouvernement:



Vieux Sandjiry Diop a également une vaste expérience au sein du gouvernement sénégalais. De 2003 à 2004, il a été inspecteur principal de police de classe exceptionnelle et chef de la sécurité rapprochée du Premier ministre Idrissa Seck. Entre 2000 et 2003, il a occupé le même poste auprès du ministre d'État, Directeur de Cabinet du Président Abdoulaye Wade. Cette expérience gouvernementale a renforcé ses compétences en matière de sécurité et de protection à haut niveau.



Un expert en sécurité et prévention de renseignement:



Reconnu pour son expertise en sécurité et prévention de renseignement, Vieux Sandjiry Diop travaille avec des chefs d'État et des dignitaires à travers le monde. Son savoir-faire et son professionnalisme font de lui un partenaire de confiance pour les gouvernements et les institutions internationales.



Débuts de carrière et formation Initiale:



Diop a commencé sa carrière à l'aéroport international de Dakar, travaillant pour l'ICTS (International Consentus of Target Security) de 1993 à 1996. Il a ensuite rejoint l'Institut National des Sports et d'Éducation Physique à Dakar en 1998. En 2000, il a suivi une formation en protection rapprochée à la Brigade d'Intervention Polyvalente de la Police.



Polyglotte et compétent :



Vieux Sandjiry Diop parle couramment le français et l'anglais, des compétences linguistiques qui lui permettent de travailler efficacement dans des environnements internationaux.



Vieux Sandjiry Diop est un leader respecté dans le domaine de la sécurité, avec une carrière riche et diversifiée. Sa formation exhaustive, son expérience professionnelle étendue et son engagement envers la protection et la sécurité, font de lui une figure incontournable au Sénégal et au-delà. Grâce à son expertise en sécurité et prévention de renseignement, il continue de collaborer avec des chefs d'État et des hauts dirigeants à travers le monde, assurant leur sécurité, avec le plus haut niveau de compétence et de dévouement.