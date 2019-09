Vigile tué à Thiaroye: Les présumés meurtriers arrêtés et déférés ce lundi

L'affaire du meurtre du gardien Daouda Guissé, âgé de 70 ans, retrouvé ligoté et battu à mort à Thiaroye Tally Diallo, refait surface.



L’Observateur dans son édition du jour, a informé que quatre individus, dont une femme présentée comme l'épouse du chef de gang, soupçonnés d'avoir participé au cambriolage, ont été arrêtés.



La Section de Recherches de la gendarmerie dans une autre enquête, a arrêté la receleuse, F. Cissé. Ces présumés criminels ont été placés en garde-à-vue au commissariat de Guédiawaye et seront déférés au parquet ce lundi.



En plus, un commerçant établi à la Cité Comico 2 de Guédiawaye et un des cambrioleurs ont déjà été arrêtés dans cette affaire.

