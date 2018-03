Vingt ans après avoir gagné 15 millions de dollars, il risque la prison à vie

Du jour au lendemain, James Hayes est passé de l'employé modeste au millionnaire. Mais près de vingt ans après avoir touché le jackpot de 15 millions d'euros à la loterie, il risque de finir ses jours en prison.



En 1998, la vie de James Hayes était difficile. L'homme qui assurait la surveillance de nuit d'un cimetière de Los Angeles avait du mal à joindre les deux bouts. Il n'était plus parti en vacances depuis des années et sa voiture était sur le point de rendre l'âme car il ne pouvait pas payer les frais de réparation. Chaque cent avait son importance pour parvenir à survivre.



Mais un jour, il a été réveillé de bonne heure par sa grand-mère qui lui a annoncé une nouvelle peu commune. Âgé à l'époque de 35 ans, l'homme lui avait confié un ticket du SuperLotto californien, qu'il venait d'acheter à la station-essence. Ce petit bout de papier a changé sa vie: tous les numéros étaient corrects. James Hayes a reçu un chèque de 19 millions de dollars, un peu plus de 15 millions d'euros. "Je suis vraiment très heureux", disait-il en recevant son chèque. "Je vais acheter une maison et une nouvelle voiture. Maintenant, je vais enfin pouvoir construire une famille avec ma femme."



La descente aux enfers

Sauf que la suite fut cauchemardesque. Ce gain important lui aura finalement fait plus de mal que de bien. Cette semaine, il a été reconnu coupable de quatre braquages à main armée, commis dans des banques de Californie entre avril et septembre 2017. Durant ces braquages, il montrait sur papier aux employés de la banque qu'il n'avait besoin que de 10.000 dollars pour une "urgence familiale". Et s'ils n'obéissaient pas, il menaçait d'exécuter l'un des otages.



Si James Hayes a commis de tels actes, c'est parce qu'il avait perdu une bonne partie de sa fortune. Devenu accro à l'héroïne, il dépensait près de 1.000 dollars par semaine pour se droguer. Il a également vécu dans un garage pendant quelques temps. Que sont devenus ces 19 millions de dollars? Personne ne sait le dire, même s'il aurait encore une partie de la somme en sa possession. En apprenant qu'il avait gagné, il avait pourtant promis qu'il ne jetterait pas l'argent par les fenêtres. "Je ne vais pas dépenser mon argent comme ça", disait-il en 1998. "Je vais changer, uniquement dans le bon sens".



La dure réalité de la vie a fini par le rattraper. Balancé par l'un de ses amis, il est désormais derrière les barreaux. Il risque une peine de prison de 80 ans. A 55 ans, il pourrait finir ses jours en prison.



