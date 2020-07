Viol - Un "serigne daara" accro au whisky voulait... Les maîtres coraniques et les talibés, c'est une vieille et longue histoire. Si certains ont une foi inébranlable, d'autres l'ont aussi, mais vacillante.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020 à 07:33 | | 0 commentaire(s)|

Comme ce maître coranique indélicat et amateur invétéré de l'alcool. Lui, il a bon goût d'autant qu'il consomme le whisky.

Il a été arrêté pour tentative de viol sur un talibé qui n'est âgé que de douze (12) ans.



Le plus cocasse dans l'affaire, l'"érudit" reconnait les faits, mais se dédouane par la liqueur. En effet, rapporte Les Echos, il estime que c'est une overdose de whisky qui lui a donné le tournis et par conséquent, il ne savait pas ce qu'il faisait.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos