Viol et de la pédophilie : le fils d'un richissime marabout condamné à 2 ans de prison ferme

Samedi 30 Novembre 2019

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné, hier vendredi, Serigne Sidy Omar Bousso à deux ans de prison ferme. Ce fils du richissime marabout et homme d’affaires, Serigne Aliou Bousso a été reconnu coupable de pédophilie et de détournement de mineure sur, F. Lo, une descendante de Serigne Touba âgée seulement de 14 ans. L’As qui donne l’information, signale qu’il devra également verser le franc symbolique à la partie civile.



Jeune marabout et businessman vivant entre Touba et Dakar, Serigne Sidy Omar Bousso, fils du célébrissime chef religieux Serigne Aliou Bousso, était poursuivi pour viol sur mineure de moins de 16 ans, pédophilie, détournement de mineure, chantage à l’aide de nouvelles technologies d’information et de communication. Et pourtant, de nombreuses tentatives de règlement à l’amiable de l’affaire ont été notées. Mais elles se sont révélées vaines.



