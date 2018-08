Viol spectaculaire à Thiès

Un viol en plein jour ! C’est la scène spectaculaire, à la limite incroyable qui s’est produite hier, à Thiès à l’arrêt Jakarta, non loin du domicile de Mbaye Diouf, ancien Directeur Général de la Société Nationale de Chemins de Fer du Sénégal (SNCS). La victime est une fille nommée C. Niang, habitant vers le monument Diambar au quartier Hersent et ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales.



Le présumé violeur, Modou Thiam est un candidat malheureux au Bac 2018. Le temps des vacances, il est conducteur de moto Jakarta, acheté par sa mère. Surpris avec la fille, dont le pagne était taché de sang, le conducteur de moto Jakarata a pris la fuite à bord de sa moto qu’il a par la suite, abandonné quand les autres conducteurs de Jakarta qui fréquentent l’arrêt l’ont poursuivi.



Il s’en est suivi une course poursuite digne d’une finale des 100 mètres aux Jeux Olympiques et partout où il passait, les gens sortaient en criant, certains croyant même avoir affaire à un voleur. C’est au quartier Diamaguène, non loin du camp du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) que sa cavale a pris fin, après qu’il ait été fauché par un ancien agent de sécurité de la présidence. Il a été ensuite embarqué dans un taxi et conduit au Commissariat du premier arrondissement de Thiès.



L'As