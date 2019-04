Viol sur une fillette de 7 ans : le vendeur de charbon risque 10 ans de prison Mamadou S. Diallo, vendeur de charbon de son état, risque 10 ans de prison pour attentat à la pudeur, pédophilie et tentative de viol sur une petite fille de 7 ans, M.S.N, en classe de CI, rapporte L’AS.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’accusation, le vendeur de charbon a abusé de la gamine alors qu’elle était envoyée par sa grand-mère acheter du charbon dans son entrepôt. Selon les témoignages, la petite fille a été tirée des griffes de son prédateur par deux dames qui ont fait irruption dans l’entrepôt de charbon. Devant la barre, l’homme a nié les faits. Toutefois, le certificat médical joint au dossier ne fait pas état d’une perte de l’hymen, mais d’une déchirure récente de la fourchette vulvaire. Ce qui a convaincu le maître des poursuites que les faits évoqués ne souffrent d’aucune contestation et a requis 10 de prison ferme contre le prévenu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos