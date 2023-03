Viol sur une mineure: Le nouveau marié abusait sexuellement de sa nièce de 13 ans

Marié il y a seulement une semaine, T.Z, 42 ans, habitant à l’Unité 12 de la commune des Parcelles assainies de Dakar, risque de ne pas consommer son mariage. Car, il a été déféré au parquet pour viol, par le commissariat de Police de l’Unité 15 des Parcelles assainies, au préjudice de sa nièce du nom de N.F âgée de 13 ans. Il risque d’être traduit en Chambre criminelle. Selon nos sources, T.Z attend chaque jour que la maman de la victime, du nom de C.F, se rende au marché pour inviter sa nièce dans sa chambre avant de lui faire des caresses et d’entretenir des relations sexuelles avec elle.



Constatant des comportements étranges chez sa fille, souligne L'As, C.F la presse alors de questions, et N.F finit par avouer qu’elle subit des assauts sexuels de la part de son oncle qui lui a sommé de se taire. Sans tarder, la dame C.F se rend alors à la police des Parcelles assainies pour expliquer la mésaventure de sa fille N.F, avant de porter plainte contre le mis en cause. Entendue, la fille passe aux aveux et précise que son oncle l’a forcée à plusieurs reprises à des rapports sexuels après le départ de sa mère pour le marché. Convoqué et interrogé, T.Z a refusé, dans un premier temps, les accusations portées par N.F à son encontre.



Toutefois, il a été trahi par les tests gynécologiques effectués par un médecin légiste de la place, suite à une réquisition de la police. D’autant le rapport médical a révélé que la fille a eu des déchirures hyménales anciennes. Interpellé à nouveau au cours d’une confrontation avec la fille, l’oncle a déclaré avoir eu à lui faire des caresses sans aller au-delà. Mais ses justifications n’ont pas convaincu les hommes du commissaire Khouma puisqu’il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour viol sur mineure.