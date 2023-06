Violence au Sénégal: Le Mouvement national des Enseignants républicains appelle au calme et à la sérénité Le Mouvement national des enseignants républicains suit de très près, avec beaucoup de peine et d'indignation les scènes de violence notées depuis quelques jours dans certaines capitales régionales du pays, notamment à Ziguinchor et à Dakar, entraînant parfois des pertes en vies humaines. Les informations reçues des services de sécurité renseignent à suffisance sur l'âge des manifestants et leur vulnérabilité à la manipulation (autour de 15 à 20 ans).

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 12:55

Nous le disons, pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que nous prenons à témoin pour la postérité qu'une classe politique populiste sans scrupules ni discernement aucun, est en train d'utiliser des enfants à des fins politiciennes.



Le Mouvement national des enseignants républicains condamne fermement de tels actes et exprime sa totale solidarité au Gouvernement du Sénégal sous la direction éclairée de son Excellence le Président Macky SALL. Le mouvement national des enseignants républicains invite tous les responsables de toute la mouvance présidentielle à assumer plus que par le passé, de façon plus claire et sans ambiguïté aucune leur solidarité et leur détermination à faire face à l'agression de la République aux côtés du Président Macky SALL.



L'Etat de droit doit triompher face à ces pyromanes et fossoyeurs de la paix aux attitudes mesquines voire génocidaires. Le Sénégal fait face à son destin devant l'Histoire et devant la Communauté internationale. Notre Souveraineté exige que la démocratie et l'Etat de droit l'emportent sur les usurpateurs et autres bandits de grand chemin qui violent, volent et pillent.



En ces moments cruciaux de la vie de notre grande Nation, les enseignants républicains félicitent et encouragent les forces de défense et de sécurité pour leur patriotisme jamais remis en cause. Il invite la population sénégalaise à faire face de façon solidaire, individuelle et collective à l'agression de notre République. Dans la même foulée il demande aux parents et aux familles d'assumer leur responsabilité en retenant les enfants à la maison pour les soustraire des scènes de violence.



Le Mouvement national des Enseignants républicains appelle au calme et à la sérénité d'autant plus que notre pays comme de tradition a entamé un dialogue inclusif avec toutes les forces vives de la nation pour trouver des consensus forts autour des valeurs de la Republique.Vivement que ce dialogue ouvert par son Excellence le Président de la République, un homme profondément attaché à la paix et à la concorde nationale, puisse tracer le chemin qui mène de façon irréversible à la paix et à la stabilité sociale. Par la même occasion le MNER condamne avec la dernière énergie l'appel du parti PASTEF à la violence.



Le mouvement national des enseignants républicains salue enfin toutes les réactions de la communauté internationale pour dénoncer et condamner toutes ces scènes de violences, ces appels à l'insurrection et invitant au calme, à la retenue, à la sérénité et au respect de l'Etat de droit sans lesquels, aucun citoyen ne serait à l'abri.







