Violence contre les femmes et les filles L'ARND lance la campagne carton rouge pour un million de signatures Le réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARND) a lancé la campagne "Carton rouge" pour mettre fin à toutes formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. L'objectif est d'éradiquer les violences contre cette couche de la population. Les défenseurs des droits de femmes et des filles unissent leurs forces pour éradiquer toute formé de violence à l'égard de cette couche de la population.

Le réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARND) a lancé la campagne " Carton rouge" pour mettre fin à toutes formées de violence à l'égard des femmes et des filles Selon le président et directeur général de l'ARND, Djiby Diallo, les actions en faveur des femmes et de filles sont en général mal coordonnées.



" Il faut s'unir et intégrer le sport et la culture pour éradiquer la violence.Nous voulons un million de signatures et d'engagements pour cette campagne à travers le monde", dit-il. Et de poursuivre : " Cette campagne est un réseau d'acteurs de l'ARND pour atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit de mobiliser la jeunesse, de combler le gap entre les hommes et les femmes, intégrer les municipalités et miser sur l'éducation en améliorant la qualité de l'enseignement supérieur ".



De son avis, il urge de travailler ensemble et faire de sorte que toutes les crises soient maîtrisées. Pour y arriver, les acteurs comptent sur un certain nombre d'éléments à savoir les jumelages entre les villes. Après le Sénégal, cette campagne sera lancée en Côte d'Ivoire et dans les 16 pays de l'Afrique centrale.



Pour le représentant de l'UNFPA, Jean Pierre Makelele, les violences à l'égard des femmes et des filles restent des fléaux à éradiquer dans le monde. " 16% des victimes de violences ont moins de 15 ans et le manque de dénonciation accentue ces violences. Nous travaillons avec les leaders communautaires et les associa- tions pour éradiquer la violence ", dit-il.



À l'en croire, cette campagne vient renforcer le plaidoyer, la sensibilisation envers les autorités et les couches de la population pour continuer à œuvrer pour un monde zéro discrimination. " Une seule personne ne peut pas vaincre la violence et il faut une prise en charge psychosociale, médicale et juridique pour que les auteurs ne circulent pas librement", soutient-il. Il est d'avis que les cultures doivent s'y mettre en luttant contre les violences.

