Violence et incendie à l'UCAD: Les étudiantes témoignent (Photos)

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2018 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

Ucad, jeudi 18 janvier. Jour de "front". Entre 13 heures et 15 heures, étudiants en master et policiers s'affrontent. Les premiers réclament leurs bourses ; pour l'essentiel, ils sont armés de pierres. Les seconds comptent sur leurs lacrymogènes.



Maman Diédhiou et ses six colocataires décident de se barricader dans leur chambre. Soudain, une grenade fracasse brutalement la baie vitrée de la fenêtre de la pièce n°28 du pavillon 5 ("Mariés"). La fumée fuse. Les filles suffoquent, paniquent. Elles perdent leur clé en se ruant vers la porte pour se sauver. La chambre prend feu…

























































?











Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

1 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

2 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

3 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

4 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

5 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

6 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

7 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

8 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire

9 Incendie au pavillon 5 de l'Ucad : Les victimes racontent leur calvaire



Source seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook