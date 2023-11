Violence faite aux hommes: L’histoire de Linguère Ndaté Yalla Fatim Yamar Mbodj et de son second époux, Marosso Tassé Diop

La violence faite aux hommes ne date pas d’aujourd’hui. Elle est exercée par des femmes depuis belle lurette. Il en atteste l’histoire de Linguere Ndate Yalla Fatim Yamar Mbodj et de son second époux, Marosso Tassé Diop.



La Linguére Ndaté Yalla répudia en 1850 son époux, Bêthio Sakoura Diop malgré son consentement. Au cours d’une dispute conjugale la Reine assomma et blessa Bethio Sakoura à la tête d’un coup de son lourd bracelet. La garde royale l’expulsa sans ménagement du palais de Nder.



Autre violence, la Linguere envoya son nouvel époux Marosso Tassé avec une escorte armée de soldats pour aller menacer et enlever de force leur fils, Sidya qui était sous la garde de son père à Rosso Bethio pour le ramener auprès d’elle à Nder.