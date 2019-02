Violences à Tambacounda: le candidat Issa Sall du PUR accuse le commissaire de police de complicité

Le commissaire de la police de Tambacounda a été le complice des militants de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY) qui ont attaqué le cortège du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). C'est du moins ce qu'a déclaré El Haj Issa Sall, ce mercredi face à la presse, lors d'une rencontre organisée pour apporter des éclaircissements sur les violences meurtrières survenues à Tambacounda, le lundi 11 février.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

« Partout où nous sommes passés, on a été caillassés, battus. Mais ce n'est qu'à Goudiry qu'on a été pris en charge par la gendarmerie. N‘eût-été la force de notre sécurité, les forces de l'ordre qu'ils nous donnent maintenant ne servirait qu'à protèger les 3 autres candidats parce que moi, je ne serais plus là », a déclaré le candidat du PUR. Qui ajoute avoir commis un pool d’avocats pour assister les membres de sa garde rapprochée arrêtée et placée en garde-à-vue à Tambacounda.



Le candidat El Hadj Issa Sall déplore le fait qu’aucun autre membre d’un autre parti n’ait été entendu jusqu’ici, mis à part ses partisans.



Le candidat précise également qu'il y a eu 25 personnes arrêtées au lieu de 24, comme annoncé dans les médias. "Au début, on avait arrêté 27 éléments de ma sécurité. Mais par la suite, deux d'entre eux ont été libérés parce qu'ils ont été blessés", a indiqué Issa Sall.













PressAfrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos