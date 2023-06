Violences au Sénégal: Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités(Premier ministre)

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 20:01 | | 1 commentaire(s)|

Le gouvernement a fait face à la presse pour se prononcer sur les manifestations violentes suite à la condamnation de Sonko. Selon le Premier ministre, Amadou Ba, des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités." Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable, qui mettent en péril les emplois, les entreprises locales, tout comme les partenaires de pays amis et l'activité économique en général", a déploré M.Ba.



D'aprés lui, une évaluation est en cours pour estimer l’ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre au profit des entreprises, et les mécanismes de soutien appropriés pour l’ensemble des victimes de ces événements.



Il a présenté, au nom du Président Macky Sall, du Gouvernement et de l’ensemble du peuple sénégalais ses condoléances aux familles qui ont perdu des proches. "Nous compatissons à la douleur des blessés, leur souhaitons un prompt rétablissement et leur exprimons toute notre solidarité", dira-t-il.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook