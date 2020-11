Violences basées sur le genre: 15 femmes tuées, plus de 1200 violées Les violences sur le genre montrent que quinze (15) femmes ont été tuées et plus de mille deux cents (1200), plus "chanceuses" ont été violées.

C'est du moins les statistiques macabres de l'étude menée par des enseignants de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis.



cette étude révèle les meurtres de quinze (15) femmes et plus de mille deux cents (1200) violées au Sénégal. La sécurité des femmes est de plus en plus menacée et il urge de prendre des dispositions pour éradiquer ce phénomèyne tout aussi nuisible que la violence faite aux hommes aussi.



