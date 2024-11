Violences électorales : 81 individus interpellés à Saint-Louis (Gouverneur)

La police a interpellé 81 individus suspectés d’avoir pris part aux incidents ayant éclaté lundi, dans la commune de Saint-Louis (nord), entre des préposés à la sécurité d’une caravane politique et des marchands ambulants, indique le gouverneur de cette région, Al Hassan Sall, informe l'APS.



‘ ’Le lundi 11 novembre 2024, dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, des incidents ont été enregistrés dans la commune de Saint-Louis, entre des préposés à la sécurité d’une caravane politique et des marchands ambulants, à hauteur du marché Sor ’’, déclare-t-il dans un communiqué transmis à l’APS.



Ces incidents ont malheureusement entrainé des blessés par arme blanche et des vols à l’arraché, signale le texte.



Compte tenu de ces faits, une enquête a été ouverte par la police, afin que les personnes impliquées soient identifiées et présentées aux autorités judiciaires.



Le communiqué informe que la police a déjà procédé à l’interpellation de 81 individus suspectés d’avoir pris part aux incidents.



Il signale que ‘ ’le gouverneur de la région de Saint-Louis appelle les populations en général et les acteurs politiques en particulier, à bannir la violence et à dérouler leurs activités dans la paix, la sérénité et le respect des lois et règlements ’’.



Le chef de l’exécutif régional demande à la police et à la gendarmerie, de veiller davantage sur la sécurité des personnes et des biens, au passage des caravanes politiques sur toute l’étendue de la région.



Il leur demande aussi de s’opposer systématiquement à la rencontre de caravanes politiques rivales.



De même, les invite-il à redoubler de vigilance et de rigueur, pour le respect strict de la mesure d’interdiction de port d’armes, arrêtée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en procédant à des fouilles sur tout véhicule suspecté d’en transporter ou toute personne soupçonnée d’en détenir, le cas échéant.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a mis en garde, lundi, contre tout acte de violence et de sabotage durant la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Dans un communiqué parvenu à l’APS, le général Jean-Baptiste Tine signale avoir été informé de ‘’ projets d’actes de violence et de sabotage contre des caravanes et d’autres activités organisées par des listes concurrentes ’’.



Aussi, met-il en garde les éventuels contrevenants à l’arrêté (…) du 22 octobre 2024 interdisant le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives, du 17 octobre au 17 décembre 2024.



‘’ Des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité, pour fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés comme suspects ’’, a averti le ministre chargé de la sécurité publique, indique la même source.