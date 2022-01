Violences électorales: Doudou Diagne Diecko appelle à la sérénité

Après des scènes de violence notées à la Médina, à Mbour, Doudou Diagne Diecko de Sénégal 2035, a saisi l'occasion pour s'adresser aux acteurs politiques. Selon lui, la politique ne doit pas être source de violence. " Nous ne voulons pas de la violence au Sénégal. Nous, ce que nous voulons, c'est la Paix, pas plus. " Il exprime sa compassion envers les enfants et sa famille qui habitent Médina: “ On habite tous ensemble, si quelqu’un blesse son prochain, il blesse aussi l’autre. Soyons tous unis, et que chacun soit avec son candidat. Ça n’en vaut pas la peine de s’entretuer ", a-t-il plaidé.



" Cheikh Bâ, (candidat à la mairie de Médina) n’a que son mouvement et c’est seulement sa famille qui s’y trouve. Et aujourd’hui s’il prend la mairie, c’est la famille Bâ qui y sera, il n’a même pas le temps pour la mairie ", déclare-t-il. « Aujourd’hui si quelqu’un vote pour pou lui, c’est sûr qu’il va voter pour une famille. »



Il clashe Bamba Fall. « Bamba Fall a insulté les habitants de la Médina, c’est grâce à la Médina qu’il a pu réussir. De plus, ils ont démoli les écoles et les classes pour en faire d’autres choses et c’est inadmissible. Ces candidats n’ont pas de programmes. Tu ne pas attendre l’arrivée des élections pour construire un terrain de football et dire que ça appartient à la mairie, tout le monde sait que c’est la SN HLM qui a construit Gibraltar et Centenaire et les jardins publics, donc il ne peut pas dire que cela appartient à la mairie », peste-t-il.



Non sans demander aux Médinois de se réveiller, car il y a certains candidats qui attendent que les élections approchent, pour duper la population. Le meilleur choix, dit-il, est Sénégal 2035. « C’est la bonne liste, c’est la population qui les intéresse, ils n’ont besoin de rien du tout. Nous sommes venus pour relever les défis de la mairie et voter Mame Mbaye Niang, car il a le programme le plus important pour la jeunesse ».











Rewmi