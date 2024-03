Violences électorales à Fatick: Un bus et une salle de classe, incendiés

Il n'y a pas eu école hier, à l'établissement privé Adja Dior Diongue de Fatick. Le bus qui transportait les élèves, a été complètement calciné, ainsi qu'une salle de classe du préscolaire. Les faits ont eu lieu tard dans la soirée. Précisément vers 3 heures du matin, selon les riverains.



Les auteurs de cet acte barbare ne sont pas encore identifiés, mais l'on pointe du doigt des militants de Bby, qui n'auraient pas aimé la tournure qu’ont prise les choses à Fatick, après le passage du candidat de la coalition Diomaye président.



Selon des informations de "L'As", les jeunes auraient décidé de venger leurs jeunes frères et sœurs, violemment tabassés par la sécurité de Bassirou Diomaye Faye.



Pour rappel, l'école dont le bus a été calciné, appartient au coordinateur communal de Pastef de Fatick, Cheikh Bitèye. Il a porté plainte et une enquête est déjà ouverte pour identifier les auteurs.



Cette violence qui s'est dernièrement invitée dans la ville, est juste à bannir. Pas plus tard que dimanche dernier, les militants des ministres Birame Faye et Matar Ba se sont violemment affrontés au cours d'une caravane. Ce qui a causé des blessés du côté des deux camps. Des événements profondément préoccupants et déplorables, dans un Fatick où tous se connaissent.

