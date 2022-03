Violences faites aux femmes, engagement politique, élections législatives … Les préoccupations des femmes de YAW de Pikine-Ouest

«Les femmes et les enfants sont une couche sensible. Malgré tout, ils subissent des violences dans les maisons, à l’école, dans la rue etc. Nous estimons que ces violences doivent cesser. Elles n’ont pas leur place dans la société», déplore la conseillère municipale, Ndèye Sadio Gadiaga.



Par rapport aux élections législatives de juillet prochain, les femmes de Yaw de Pikine-Ouest n’entendent pas jouer les seconds rôles.



«Nous avons participé activement aux dernières élections locales. Nous entendons faire autant lors des élections législatives. D’ailleurs, nous avons une candidate. Nous allons travailler pour qu’elle siège à l’Assemblée nationale lors de la prochaine législature», souligne Ndèye Sadio Gadiaga.



Selon Ndèye Maguette Mbodji, quatrième adjointe au maire de Pikine-Ouest, les femmes ont un rôle important à jouer dans la société moderne.



«L’ère oú les femmes étaient utilisées pour remplir les meetings politiques, avec des tee-shirt, des sandwichs, moyennant 2000 Cfa, cette époque est terminée. Les femmes sont conscientes du rôle qu’elles jouent dans la société. C’est pourquoi, loin du folklore, nous avons tenu cette conférence pour sensibiliser nos pairs sur une problématique qui interpelle tout le monde», explique Mme Mbodj.

Tribune