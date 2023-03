Violences sur les acteurs de l’opposition : Le Congrès de la renaissance démocratique pour un front contre Macky Sall

Après les violences enregistrées le 16 mars dernier, en marge du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang, cette plateforme de partis de l’opposition constate dans un communiqué, que Dakar s’est emmurée avec des forces de défense et de sécurité face à une « jeunesse décidée à en découdre avec le régime de Benno Bokk Yakaar ».



Le Crd ajoute : « Manifestement, la stratégie mûrie de Macky Sall de réduire l’opposition à sa plus simple expression, a échoué. Macky Sall a récolté la chienlit et le pays est en ébullition. Il a terni l’image démocratique du Sénégal. Les intimidations, les arrestations, les attentats à la vie et à la santé des citoyens, ne rehaussent pas notre démocratie ».



Pour une affaire somme toute banale dans une démocratie majeure et apaisée, souligne le Crd, le procès en diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang et le maire de Ziguinchor et président du parti d’opposition Pastef, « a tourné casaque ». Ainsi, il se dit favorable à la « mise en place de plateformes politiques et/ou citoyennes pour mener ce combat, sans exclusive » contre le régime de Macky Sall.



Dans cette dynamique, le Crd, composé des partis comme Act, République des valeurs, la Ld debout ou encore Taxaw Temm, affirme la « nécessité absolue de mettre fin au présidentialisme excessif et de ramener le débat politique sur les questions de fond qui touchent la jeunesse, les femmes, les personnes âgées, les retraités, le sous-emploi, etc. ».



Le Crd est « désormais clairement » convaincu que le « Président Macky Sall et son gouvernement ne peuvent plus assurer le bon fonctionnement des institutions. Il y va de la paix et de la stabilité de notre pays, entouré d’une ceinture de feu ».











Bes Bi