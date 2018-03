Violent incendie à Louga: 11 cases réduites en cendres

Après une longue journée de canicule dans la région de Louga, 11 cases ont pris feu en début d'après midi du 26 mars 2018 dans le village de Barga (commune de Ndoyene, département de Kébermer). 11 cases en paille, appartenant aux populations de cette localité, ont été calcinées. Vivres, matériaux, ustensiles de cuisine et habits. L’origine du sinistre reste inconnue.



Le feu fut maîtrisé aux environs de 13h 30mn. Les sapeurs-pompiers de Kébémer avisés se sont rendus sur les lieux. Constatant du coup, 11 cases calcinées et d’importants dégâts matériels. "Ceci démontre encore une fois l'urgence de l'implantation d'une brigade de sapeurs-pompiers dans l'arrondissement de Darou Mouhty. La brigade la plus proche est à 45 km'', soutient Modou Ndoye, l'édile de la commune de Ndoyène que nous avons joint au téléphone.



Désœuvrés, ces habitants s’en remettent à Dieu tout en espérant qu’ils retrouveront tous les biens qu’ils ont perdus. Seulement ils lancent un appel aux hommes de bonne volonté, et à l'Etat, pour un soutien financier et matériel. Tout compte fait, c’est la tristesse et la désolation après le passage de cet incendie à Barga à 2km de la commune de Ndoyène.











