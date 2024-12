Violent incendie à l’hypermarché Exclusive : Les quartiers environnants plongés dans le noir

Un violent incendie a ravagé l’hypermarché Exclusive à Yoff, plongeant les quartiers environnants, notamment la Cité Biagui et la Cité ASECNA, dans le noir, dès 5 heures du matin.



Le feu, qui s’est déclaré au-dessus du Chicken Masters, a rapidement consumé la devanture de l’établissement, avant de s’étendre aux 1er et 2e étages, où étaient entreposés des ustensiles, textiles et décorations en plastique, informe "Senenews".



Les flammes, attisées par la nature inflammable des matériaux, ont menacé de se propager aux commerces voisins, provoquant une mobilisation d’urgence. Une dizaine de camions-citernes des sapeurs-pompiers ont été déployés pour contenir le sinistre, visible à des kilomètres.