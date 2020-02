Violent incendie au quartier Tefess de pêche de Mbour : une trentaine de pirogues, des moteurs et des cantines calcinés Un violent incendie s’est déclaré au quartier Tefess de Mbour cette nuit. Une trentaine de pirogues, des moteurs et des cantines ont été calcinés. L’origine de l’incendie n’est pas encore connue, mais les dégâts matériels sont très importants. Les victimes appellent les autorités à l’aide. Une enquête est ouverte, selon la même source.

