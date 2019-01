Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Violente bagarre : Arrestation des jet-setteuses Awa Baldé et Aïda Diallo Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 23:54 | | 0 commentaire(s)| C’est une information qui risque de surprendre le monde de la jet set sénégalaise. Awa Baldé, jet setteuse, est incarcérée par les pandores de la brigade de gendarmerie de la foire en compagnie d’une de ses amies, appelée Aida Diallo, elle aussi jet setteuse.



Selon toujours les sources de Sanslimitesn, c’est une querelle entre filles pour un homme qui a éclaté entre Awa Baldé et sa rivale pour leur copain qui a été à l’origine de cette bagarre.



La jeune fille qui, apparemment, partage le même mec que Awa Baldé s’est vue prise à partie par la jet setteuse et sa copine Awa Baldé. Une bagarre d’une rare violence qui va occasionner une blessure sévère de la rivale de Awa Baldé. La jeune dame décide ainsi de porter plainte pour agression et blessure volontaire avec un certificat médical. Ce qui va faire activer les hommes du commandant de brigade de la foire qui vont arrêter les deux jet setteuses, Awa Baldé et Aida Diallo et les placer en garde vue.



Depuis hier d’énormes lobbying et pressions sont exercés par les proches de ces deux jeunes femmes pour les faire libérer mais c’est sans compter sur l’intransigeance des hommes en bleu qui leur barrent la route.



Sanslimites



