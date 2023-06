Violentes manifestations : Le Président Macky Sall ordonne l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates

Ce mercredi, en Conseil des ministres, le Président Macky Sall a condamné les « agressions caractérisées extrêmement graves contre l’Etat, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise », lors des dernières manifestations. A cet effet, le chef de l’Etat a ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates.



« Devant la gravité sans commune mesure des faits, le président de la République a réitéré sa détermination à protéger la Nation, l’Etat, la République, ses valeurs, et ses fondements. Il a, à cet effet, ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques, pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements.



Au regard de la situation, le Président de la République a demandé au Gouvernement, de préparer un Mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et de défiance vis-à-vis de l’Etat, perpétrés à l’occasion de ces manifestations.



Le président de la République a aussi invité le Gouvernement à faire un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels causés, pour avoir une évaluation exacte des préjudices subis », indique le communiqué du Conseil.











Amath Thiam