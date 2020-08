Viols répétés sur sa soeur de 14 ans - Une responsable de "BBY" accuse son époux et menace de... Une responsable de Benno Bokk Yakaar tombe des nues en apprenant que son époux a violé plusieurs fois sa soeur âgée seulement de 14 ans. Elle se heurte au refus de son père de porter l'affaire devant la justice.

Cette responsable politique assure qu'elle "voulait mettre fin à ses jours dès que sa grande soeur lui a dit qu'elle a surpris son époux , chauffeur d'une célèbre autorité religieuse, sur sa soeur de 14 ans".



"Je veux porter l'affaire devant la justice, mais mon père, imam et grand notable au village, s'y oppose.



Elle avoue que sa soeur, depuis le dès de leur maman vit sous son toi, renseigne Source A.



