Visé par la CPI: Macky Sall lâché par Emmanuel Macron

Investi tête de liste de la coalition « Takku Wallu Sénégal » pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, l'ancien président Macky Sall dit avoir démissionné de son poste d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Un poste planétaire que lui avait offert le président français Emmanuel Macron. Une fonction dont la mission vise à fédérer les peuples face aux défis climatiques et qui n’est pas compatible avec des activités politiques. Justement pour le président Macron, le hasard fait bien les choses. Surtout pour une France très enracinée dans les droits humains, qui cherchait désespérément à se débarrasser d’un Macky Sall accusé de crimes contre l’humanité.



Face à cette situation embarrassante, « Le Témoin » quotidien a appris que le président Emmanuel Macron avait conseillé à Macky Sall, de démissionner de son poste d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Chose faite ! Rappelons-le, l’ancien Chef de l’Etat Macky « Mobutu » Sall est visé par une plainte en France pour « crimes contre l’humanité ».



Et bien avant cette plainte, les avocats des victimes du 3e mandat ont formulé une demande auprès de la Cour pénale internationale (Cpi), pour l’ouverture d’une enquête contre Macky Sall pour divers crimes (assassinats, tortures, enlèvements, emprisonnements etc.) Comme « Le Témoin » l’a révélé, l’Etat du Sénégal compte soutenir cette accusation auprès des juridictions internationales, en assistant les plaignants.













Le Témoin