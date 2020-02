Visite : Amadou Bâ et Mike Pompeo en conférence de presse ce dimanche Amadou Bâ, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, et le Secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo, tiennent un point de presse conjoint, au ministère des Affaires étrangères, ce dimanche à 12h à Dakar, selon un communiqué de la chancellerie. Arrivé à Dakar, hier, Mike Pompeo sera reçu par le chef de l’Etat, Macky Sall et s’entretiendra avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba et Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 10:28



