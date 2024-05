Visite-Audiences-Diplomatie : Les activités marquantes de la semaine du Premier Ministre Ousmane Sonko La semaine dernière a été très chargée du coté de la primature. C’est ce qui ressort du Bureau d’information gouvernementale. Sa visite effectuée, samedi 25 mai 2024, à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) et les audiences accordées, le mardi 21 mai, aux ambassadeurs de la France, des Etats-Unis, de la Chine et du Maroc restent les principales activités qui ont marqué la semaine du Premier Ministre Ousmane Sonko. Retour sur ces grands jalons

Le chef du gouvernement à la rencontre des participants de la FIARA



Quelques jours après le Président de la République, le Premier Ministre Ousmane Sonko s’est rendu, samedi 25 mai 2024, à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) qui se tient au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).



Cette importante visite a été l’occasion pour le Chef du Gouvernement de faire le tour des stands pour voir les multiples produits mobilisés par les exposants à l’occasion de cet événement phare, destiné à promouvoir les activités du Secteur Primaire et les stratégies et mécanismes d’accompagnement de la production, des innovations commerciales, techniques et technologiques.



Prenant la parole devant les nombreux participants et autres visi¬teurs, Monsieur Sonko a magnifié la richesse et la diversité des expositions, avant de rappeler l’importance primordiale que le Président Bassirou Diomaye FAYE accorde au secteur primaire dans son Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

« Nous allons réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire »



Atteindre l’autosuffisance, c’est également travailler à la diversification, nous dit le Chef du Gouvernement qui, rappelons-le, a fortement magnifié la bonne représentation des femmes à la FIARA 2024. L’autre instrument évoqué par le Chef du Gouvernement pour réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire reste l’importance accordée à la recherche.



Le secteur primaire (Agriculture-Éle¬vage-Pêche) occupe une place importante dans l’économie sénégalaise, mais sa contribution dans le PIB estimé à 16% en 2021 demeure faible au vu des potentiels agricole, pastoral et halieutique de notre pays. Ce secteur primaire est poussé par l’agriculture qui représente 9%du PIB. Et c’est pour lui faire jouer un rôle pré¬pondérant dans garantie de la sécurité alimentaire et la génération conséquente de devises pour l’économie nationale, dans la création d’emplois pour les jeunes et les femmes, la lutte contre l’émigration clandestine et la lutte contre la pauvreté que le Président de la République et son Gouvernement ont décidé de lui accorder une importance particulière.



Face aux exposants de la FIARA, le Premier Ministre Ousmane Sonko a fait plus que souligner la richesse des stands. Il a notamment déclaré que son Gouvernement, sous l’autorité du Président de la République, fera tout pour concrétiser désir ardent d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. « Nous allons réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire », a-t-il assuré.



En effet, si le Chef du Gouvernement parle avec autant d’assurance, c’est parce qu’il est convaincu qu’atteindre l’autosuffisance alimentaire n’est pas impossible pour le Sénégal. Les leviers pour relever le défi majeur sont nombreux, comme l’illustrent les multiples pistes dégagées par le Projet.



L’une des solutions évoquées par le Premier Ministre consiste à replacer la ques¬tion de l’autosuffisance alimentaire au coeur des préoccupations de l’Etat, en lui consacrant une part importante des ressources budgétaires mais aussi des ini¬tiatives de financement provenant de l’extérieur. Ce qui nécessite non seulement une utilisation rationnelle des ressources, mais aussi une organisation du monde paysan. D’où la pertinence du Secrétariat d’Etat à l’encadrement paysan créé par le Président de la République dans le Gouvernement qu’il a nommé le 05 avril 2024.



Agenda Diplomatique Rencontre avec l’Ambassadeur de la France

Le mardi 21 mai 2024, le Premier Ministre Ousmane Sonko a reçu l’Ambassadrice de la France, Son Excellence Madame Chris¬tine Fages. Une rencontre importante qui a servi de cadre pour échanger sur le renforcement, mais surtout la rénovation du partenariat entre le Sénégal et la France.



Entretien avec l’Ambassadeur de Chine à Dakar

L’Ambassadeur de la Chine au Sénégal, Son Excellence Monsieur Xiao Han, a été reçu par le Chef du Gouvernement. L’occasion a été saisie par le diplomate pour réitérer la volonté de la Chine de renforcer davantage son partenariat stratégique avec le Sénégal, dans le respect mutuel et au bénéfice de tout le monde.



Entretien avec l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique

A l’issue de l’audience, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Son Excellence Monsieur Mi¬chael Raynor a assuré, via ses réseaux sociaux, que les États-Unis restent déterminés à travailler avec leurs partenaires sénégalais pour accroître la prospérité, renforcer la sécurité et assurer un avenir radieux aux deux peuples..



L’axe Dakar-Rabat au beau fixe



Monsieur Ousmane Sonko s’est également entretenu, le 21 mai, avec l’Ambassadeur du Maroc au Sénégal, Son Excellence Monsieur Hassan Naciri. Les échanges entre les deux hommes ont essentiellement tourné autour du renforcement des profondes relations d’amitié entre Dakar et Rabat et de la coopération multiforme entre les deux pays.



Ces différents entretiens, en plus de raffermir et de consolider les relations entre le Sénégal et ses partenaires, renseignent à suffisance sur le rôle important que joue le Premier Ministre Ousmane Sonko auprès du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, pour la mise en œuvre du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère.



Il a aussi eu des échanges :



Avec l’Ambassadeur de la Corée (Sud)



Avec l’Ambassadeur du Cameroun



Avec l’Ambassadeur de la Mauritanie



