Visite à Fem FM : S.E.M Christophe Bigot, Ambassadeur de la France au Sénégal, séduit par la dimension du projet médiatique de Coumba Gawlo

En visite dans les locaux de Gomédia, l’ambassadeur de France n’a pas tarit déloges à l’endroit de la promotrice du projet, qui comprend en plus d’une radio, un site internet et une télévision en gestation. A la suite de la Diva qui a campé le débat et expliqué les tenants du projet lancé il y à moins de deux ans, le diplomate français a salué l’initiative et encouragé de tels projets pour le renforcement du leadership féminin.



En évoquant la ligne éditoriale du groupe axée sur la protection de l’enfant et la sauvegarde du droit des femmes, l’ambassadeur prendra pour exemple Coumba Gawlo et son parcours, expliquant que c’est par de tels projets que l’Afrique pourra trouver son salut. Dans son discours emprunt de cordialité, Christophe Bigot saluera surtout la pertinence des initiatives de la Diva, comme le single officiel concocté en partenariat avec l’OIM pour lutter contre la migration irrégulière.



