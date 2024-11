Visite au Sénégal de Madame British Johnson, Coordinatrice de Prosper Africa, et lancement du portail de commerce US Africa Trade Desk

Dans le cadre d’une tournée en Afrique de l’Ouest, Madame British Johnson, Coordinatrice de l’initiative américaine Prosper Africa, se rendra au Sénégal pour une visite officielle le mardi 12 novembre 2024.



Cet événement marquera également le lancement du portail de commerce US Africa Trade Desk, destiné à favoriser les échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain.





La cérémonie aura lieu à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar.



