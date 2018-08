Visite d’Angela Merkel à Dakar : La presse allemande dénonce un manque de considération du Sénégal La chancelière allemande Angekla Merkel va effectuer, à partir d’aujourd’hui, une visite officielle de 48 heures au Sénégal. Cette mini-tournée à Dakar, Accra et Abuja, va peut-être marquer le retour en Afrique d’une Allemagne longtemps restée en retrait. Mais, il faut croire que les choses semblent partir du mauvais pied. En Allemagne, la presse dénonce un traitement lapidaire de la visite de la chancelière par les médias sénégalais, allant jusqu’à faire la comparaison avec celle chinois Xi Jin Ping.



La chancelière allemande effectue du 29 au 31 août une visite au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Il s'agit d'une visite à forte coloration économique. Pour ce qui est de la première étape, à savoir Dakar, le media allemand « Neues-Deutschland », dont un journaliste est à Dakar depuis quelques jours, a constaté l’absence d’engouement pour l’arrivée de la dirigeante de la première puissance européenne.



Dans ce contexte, le journaliste commence par faire une comparaison entre le traitement par les médias sénégalais de la visite du Président chinois en juillet dernier et celle qu’effectue à partir d’aujourd’hui, la chancelière allemande, Angela Merkel. « Le Président chinois, grand investisseur dans le pays a été accueilli avec beaucoup plus d’attention que le Chef de gouvernement allemand », constate la journaliste.



Poursuivant dans un ton d’indignation, elle écrit : « dans la presse, pas un mot ne parle ni ne mentionne la prochaine visite de la chancelière allemande Angela Merkel », note-t-elle, tout en disant que cette situation est bien loin de celle qui a prévalu lors de la réception de Xi Jinping, Président Chinois, en juillet dernier, « où même des jours plus tôt, la presse a relayé l’appel du président sénégalais, Macky Sall à sortir accueillir le Président chinois avec les honneurs ».



Mais, il en est ainsi, c’est parce que, croit-elle savoir, les milliards de la Chine ont fait la différence. « Pas sûr que Mme Merkel vienne avec l’aide alors que le Président chinois est venu avec un gros sac, rempli d’engagements d’investissements. A Diamniadio, la nouvelle ville, dotée d’une zone économique intégrée, la fierté de Macky Sall et non loin de la capitale Dakar, aucune entreprise allemande ne s’est encore installée. Les entreprises chinoises y sont déjà », commente-elle.



Malgré cela, la consœur continue de croire à une belle réussite de la visite de la chancelière allemande à Dakar. A ce propos, elle espère que « le jour de la visite, les efforts de l’Allemagne dans le domaine de l’énergie solaire et du développement économique, dans le but de lutter contre la mi-gration seront certainement mentionnés et loués dans les medias ».



Les Echos



