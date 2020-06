Visite de Chantier de KMS 3/ Charles Fall, DG Sones : « Les travaux sont à un niveau assez très satisfaisant » Charles Fall, directeur général de la Sones a procédé aujourd’hui, à une visite de chantier de l’Usine de pompage et de traitement des eaux de Keur Momar Sarr. Il estime que KMS 3, l’une des 3 plus grandes usines de pompage et de traitement d’eau en Afrique de l’Ouest, ne se présente plus. Ladite usine est initiée par le Président de la République, mise en œuvre par le Ministre de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam et confiée à la Sones.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur de la Sones, Charles Fall a indiqué que par rapport à leur précédente visite, les travaux sont à un niveau assez très satisfaisant. Cette visite, prévue presque de manière inopinée, révèle-t-il, rentre dans le souci de mettre en pratique la première phase de l’usine avant décembre 2020. Sauf en cas de force majeure, promet-il, l’objectif sera atteint.



Une dynamique sera mise en œuvre pour être dans le calendrier d’exécution. « Nous sommes à un niveau appréciable. Toutes les équipes sont mise en place avec près de 600 ouvriers. Il ne reste que l’assemblage des outils de montage. Et, nous avons un montage en équipe et une fois que les mesures levées, les montages seront parachevés », espère-t-il.



D’après le Directeur de la Sones, un plan de mise en œuvre des activités est établi et, le nécessaire se fera pour un bon achèvement des travaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos