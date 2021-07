Visite de Macky Sall à Louga: Mamour Diallo au cœur du dispositif et annonce un grand Forum Avec l’inauguration de l’usine de dessalement d’eau potable de Keur Momar Sarr 3 (KMS3) ce samedi, le résident du Mouvement "Dolli Macky Sall' Mamour Diallo s'est encore illustré, en présence du Chef de l'Etat, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

Après la visite de l'usine de Keur Momar Sarr, Mamour Diallo a accueilli le président de la République , Macky Sall dans la soirée, pour la visite chez le religieux Thierno Bachir Tall, du fait des liens qu'il entretient avec la famille maraboutique.



En marge de ces deux visites, le Président du Mouvement "Dolli Macky Sall" prépare un grand Forum sur l'Emploi et l'insertion des jeunes le mercredi 14 juillet 2021 à Louga, au CDEPS, à partir de 09h avec tous les acteurs de la formation, de l'éducation et une agence de financement de l'Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos