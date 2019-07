Visite de Macky Sall à Touba: altercation entre le Gouverneur du palais et Serigne Modou Bara Doli La garde rapprochée du chef de l’Etat a veillé au grain, hier, lors de la visite du président de la République à Touba. "Vox Populi" rapporte que Serigne Modou Bara Doli a été stoppé net par le Gouverneur du palais, alors qu’il tentait de franchir le portail menant vers le mausolée de Serigne Touba, au moment où le chef de l’Etat y était déjà. Très en colère, il s’en est pris au Gouverneur du palais. « Vous travaillez à destabiliser le Président. Vous n’avez pas le droit de me retenir », a-t-il lancé au gouverneur, selon le journal. Il a fallu l’intervention de Farba Ngom, qui a supplié le colonel Diop de le laisser passer, note encore le quotidien.

