Visite de Macky: Serigne Mountakha avertit contre toute tentative de "sabotage’’ Serigne Mountakha Mbacké a tenu le préciser. Il ne veut ni manifestations, ni sabotage lors de la visite que le président Macky Sall va effectuer à Touba dans les prochains jours à Touba. Ce dernier va faire sa Ziara de Magal et en profiter pour inaugurer l'hôpital de Touba.



"Au vu de son importance, le Khalife compte aller ouvrir, lui-même, ouvrir les portes de l’hôpital. Il ne le dit pas pour que tous aillent accueillir le président. Car nous sommes en période de pandémie. Chacun peut rester chez lui. Mais que tous sachent que le président est son hôte. Il vient pour Serigne Touba et pour sa personne.



Le Khalife donne ‘‘ndigueul’’ à tous les talibés, qui habitent à Touba, de se conformer à ce que l’islam dit en ce qui concerne l’accueil de l’étrangers. Il avertit tous les talibés. Car il ne veut pas que certains suivent leurs intérêts propres pour essayer de saboter la visite du Président.



Il rappelle que Serigne Sidy Makhtar disait que ceux qui posent de tels actes ne l’ont pas fait contre le président. Mais contre le marabout. Donc que ceux qui poseront de tels actes, contre un hôte de Serigne Touba, l’ont fait contre lui Serigne Touba. Il ne veut plus voir de tels comportements ici à Touba (...)



Sous Abdoul Ahad, à l’approche du Magal, certains ont voulu organiser des manifestations pour huer le président Abdou Diouf. Quand il l’a su, il a pris des décisions fermes et déclaré que tous ceux qui ont hué le président, l’ont hué lui-même le Khalife. Car c’est son hôte. Et Serigne Mountakha s’inscrit dans ce sciage."

IGFM



