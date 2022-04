Visite de chantiers du port de Dakar par son Directeur général Le Directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh BEYE, accompagné du top management, a effectué le vendredi 22 avril 2022, une visite de chantiers du port de Dakar, notamment en certains endroits des zones sud et nord.

Ainsi, la visite a démarré par le chantier devant abriter le futur siège du Port Autonome de Dakar. Pour rappel, ce chantier d’un immeuble à usage de bureaux de 5 étages, bâti sur une assiette foncière de 2000M2 et comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée. Le niveau d’avancement des travaux est globalement de 65%.

Poursuivant sa visite, la délégation du Directeur Général s’est rendue sur le site du projet de réhabilitation du môle 3. Pour rappel, les travaux de réhabilitation du môle 3 dédié au trafic Malien dont les infrastructures étaient en état de dégradation très avancés, furent lancés en 2019.

Ce projet financé par la coopération japonaise, sous forme de subvention non remboursable de (3.971.000) Yens Japonais, soit environ (21) Milliards de Francs CFA, a permis la réhabilitation des quais, des voies de circulation, des terre-pleins ainsi que la réhabilitation en cours du hangar des EMASE.

La livraison de ses travaux permettra au PAD et à l’Etat du Sénégal de réaffirmer tout l’intérêt accordé au partenariat avec le Mali.

Signalons que, la pandémie de la COVID-19 a immobilisé le chantier durant 09 mois, ce qui a eu comme conséquence une rallonge de 46 Millions de YENS sur le budget initial, de la part du Japon.

Restant dans la zone sud, la délégation du DG a pu faire la visite, par bus de la Base logistique pétrolière et gazière qui est un terminal support logistique aux activités pétrolières et gazières sise au môle 1.

Dans ce cadre, le représentant de SSB (Sénégal Supply Base), concessionnaire de ladite base a présenté la base, son fonctionnement et sa place dans l’exploitation future du pétrole et du gaz. A ce titre il a remercié les autorités portuaires pour avoir créé les conditions nécessaires de leur installation au port de Dakar.

Il a par ailleurs, indiqué que, la concession du terminal support logistique activités pétrolières et gazières et du terminal de Gaz Naturel Liquéfié du port de Dakar accordées aux nationaux est une grande première dans l’histoire des concessions au port de Dakar.

Quant au port de pêche, le Directeur Général et sa délégation ont pu constater les efforts faits en matière de voirie, d’organisation de l’espace et d’amélioration du cadre de vie.



Dans le même temps, la délégation a noté l’effectivité de l’installation de la fabrique de glace d’un volume de 20 tonnes par jour ; offerte aux femmes mareyeuses dans le cadre du partenariat PAD/DERFJ.

D’autres travaux en cour (réhabilitation du réseau d’eau et d’anciennes entreprises de pêches) sont visibles sur le site du port de pêche.



Au niveau de la zone nord (les môles 4 et 8), le Directeur Général et sa délégation ont noté avec satisfaction l’état d’avancement des travaux en matière de voirie et réaménagement de l’espace y compris l’installation au môle 4 d’une centrale électrique qui sera à terme connecté au navire KARPOWERSHIP, ce qui permettra d’alimenter en gaz liquéfié, les installations de la SENELEC. Présentement cette centrale contribue largement à l’atteinte des besoins en énergie électrique du pays



