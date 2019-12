Visite de courtoisie chez Wade: Khalifa Sall en quête de conseils sur la situation actuelle du pays

Comme annoncé, le Président Abdoulaye Wade a reçu hier Jeudi à 18 heures, l’ancien député maire de Dakar, Khalifa Sall qui était accompagné d'une forte délégation.



La rencontre qui s’est déroulée dans une atmosphère très conviviale, a été l’occasion pour Khalifa Ababacar Sall d’exprimer ses vifs remerciements au président Wade qui avait rendu visite à sa famille lors du rappel à Dieu de son frère. Selon l’ancien maire de Dakar, le président Wade et son parti ont été à leurs côtés, lui et ses militants, pendant les épreuves traversées.



Des épreuves qui selon lui, n’ont pas épargné le candidat du PDS, Karim Wade à qui il transmet ses plus chaleureuses salutations, mais qui ont finalement favorisé l’unification du combat par les deux entités.



Il a également formulé à l’endroit de Me Wade, des prières avant de lui demander de prodiguer des conseils à l’assistance, en rapport à la vie politique nationale actuelle.



Le président Wade qui s’est réjoui du déplacement du Maire Khalifa Sall fortement accompagné, lui a exprimé toute sa satisfaction.



Pour le président Wade, le geste de Khalifa envers lui fait partie de notre tradition selon laquelle, il est recommandé d’aller à la rencontre des sages et des patriarches.



Et d’ajouter qu'il était inutile de le remercier car tout ce qu'il a eu à faire, il l’a fait par devoir.



En ce qui concerne la situation du pays, Me Wade de rappeler que dans tout pays, il y a une opposition et un pouvoir, que chacun des deux camps doit jouer pleinement son rôle. Et de dire à l’assistance que chaque sénégalais doit aujourd’hui prendre ses responsabilités, en premier lieu, les acteurs au sein de l’opposition.



Il a ensuite assuré qu’il est prêt à accompagner toutes les initiatives qui revêtent un intérêt national pour le Sénégal et l’Afrique.



