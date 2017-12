Visite de l’émir du Qatar au Sénégal : Karim Wade au menu ?

L’émir Cheikh Ben Hamad Khalifa al Thani est attendu à Dakar aujourd’hui, pour une visite aux relents diplomatique et économique. Mais il ne fait aucun doute que Karim Wade sera au menu des discussions entre le Président Macky Sall et l’homme fort de Qatar qui héberge depuis plusieurs mois, le fils de l’ancien président Wade, exilé de force par le régime en place selon ses souteneurs.



Cheikh Ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar est au Sénégal. Cette visite, calée depuis des mois, entre dans le cadre d’un périple du 20 au 24 décembre dans plusieurs pays africains. Mais cette visite au Sénégal a un goût très particulier. Karim Wade, le candidat déclaré du Pds, est en exil au Qatar.



Il a quitté le Sénégal dans la nuit du jeudi au vendredi 24 juin 2016 en compagnie du procureur du Qatar, suite à une grâce présidentielle. Mais pour Idrissa seck, cet exil est le fruit d’un deal entre e Sénégal et plusieurs puissances étrangères. Dans un entretien accordé à la SenTv, l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Sénégal confirme ce deal, ajoutant que le retour au Sénégal de Karim Wade dépend exclusivement de la volonté du Qatar.



Le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, et son homologue Qatari vont certainement parler d’affaires et de coopération économique, car Macky Sall a grandement besoin des pétrodollars de ce pays pour financer son Pse. Cependant, il ne fait aucun doute que Karim Wade sera également au menu des discussions entre le président Macky Sall et l’homme fort du Qatar, dont Karim Wade serait son conseiller occulte, selon la Lettre du Continent. Il faut dire depuis qu’il a foulé le sol qatari, Karim Wade prépare minutieusement son retour. A plusieurs reprises, il a manifesté son désir de retourner au bercail pour briguer le suffrage universel en 2019. De Doha, il gère et organise ses nombreux mouvements de soutien.



Un de ses nombreux soutiens avec qui ils s’est entretenu longuement en fin de semaine dernière, renseigne que Karim Wade prépare activement son retour. « Il a confirmé sa présence au Sénégal sous peu pour préparer l’élection présidentielles de 2019 », indique ce partisan de l’ancien ministre des Transports terrestres et aériens sous le régime libéral.



Si certains juristes et anciens libéraux du Pds soutiennent que Karim Wade est inéligible, en revanche tous les autres libéraux sont unanimes ; ils affirment tous sans exception que le fils du pape du Sopi reste et demeure leur candidat en 2019. « Il n’y a ni plan ni candidat de substitution », martelait Doudou Wade lors d’un entretien accordé à Walf Quotidien. Non sans préciser que seul le Conseil constitutionnel peut décider de la recevabilité ou non de la candidature de Karim Wade.



«Laissez-nous mener notre combat jusqu’au dépôt de la candidature au Conseil constitutionnel. Ce, pour voir si ce conseil acceptera ou pas cette candidature. S'il n’accepte pas, le parti fera face », ajoutait Doudou Wade, affirmant en outre que c’est le régime de Macky Sall qui cherche à saboter cette candidature. A l’en croire, Karim Wade est toujours hors du Sénégal par la seule volonté des tenants du pouvoir.



«Dans l’exil, il y a le retour. Dès l’instant qu’on ne veut pas que le retour se fasse, nous sommes dans une situation de déportation comme l’a été Cheikh Ahmadou Bamba. Il a été déporté au Qatar », soulignait encore l’ancien parlementaire libéral dans les colonnes de Walf Quotidien, en octobre dernier.









WalfQuotidien