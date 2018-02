Visite du Président Macky Sall: Les attentes des Sénégalais La visite du Président Macky Sall en Mauritanie suscite beaucoup d'espoir chez les Sénégalais établis dans ce pays. Les deux pays traversent des moments difficiles dans leurs relations, affectant le séjour et le travail des Sénégalais, notamment les pêcheurs qui, depuis quasiment 7 mois, n'ont plus la possibilité d'exercer leurs activités en mer. Il s'y ajoute des tracasseries liées à leur séjour avec des rafles. Sur toute ces questions, ils attendent des retombées positives de cette visite.

La mort du jeune pêcheur guet-ndarien abattu par les garde-côte mauritaniens, est celle de trop pour les populations de Saint-Louis qui ont violemment manifesté et les autorités étatiques qui ont tapé du poing sur la table. Le message a été reçu, 5 sur 5, par le président mauritanien Ould Abdel Aziz qui a invité le président Macky Sall à Nouakchott, pour discuter de l'épineuse question des licences de pêche. Les deux dirigeants ont donc décidé d'aller dans le sens de l'apaisement en choisissant de se parler. Il faut dire que le président mauritanien a déjà dépêché son ministre du pétrole à Dakar.



Outre les accords de pêche, les différents aspects de la coopération bilatérale vont être discutés. Une initiative bien appréciée et saluée par les observateurs des deux pays. "Cette fois-ci, ils agissent en responsables. Les deux peuples sont unis par la communauté des destins", souligne M. Fall, un notable sénégalais témoin de plusieurs époques. Pour Mohamed Nacer, un ancien fonctionnaires mauritanien, "tout va changer avec cette visite du Président Macky Sall. Le Sénégal et la Mauritanie sont indivisibles". Des deux côtés , tous étaient unanimes sur la possibilité d'une rencontre au sommet, pour décrisper la situation consécutive aux position consécutive aux positions plus au moins figées et heurtées qui affectent la vie des paisibles populations mauritaniennes et sénégalaises, qui vivent dans les deux pays que tout unit.



Avec la visite du Président Macky Sall, ces Sénégalais nourrissent un réel espoir, même s'ils sont aussi dans l'expectative. L'honorable député pour la zone Afrique du Nord, Mor Kane Ndiaye, estime que "cette visite permettra de raffermir les relations entre le Sénégal et la Mauritanie", vieilles de plusieurs années. Elle permettra, en outre, de "régler les problèmes auxquels sont confrontés nos compatriotes dans l'exercice de leurs métiers et par rapport à leurs conditions de séjour", poursuit-il. Tous souhaitent, selon l'honorable député, "que les conditions de séjour soient allégées". Car, "le Sénégal et la Mauritanie constituent un seul peuple unis par l'histoire, la géographie, la religion".

