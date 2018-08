Visite officielle: Angela Merkel à Dakar le 29 août prochain

Depuis quelques temps, le Sénégal est très couru par les chefs d’Etat du monde. A la suite des Présidents français et chinois, c’est au tour de la chancelière allemande d’être l’hôte du pays de la Teranga. Angela Merkel est attendue au Sénégal le 29 août prochain pour une visite officielle.



Le journal "L'As" renseigne qu' au cours de son séjour au Sénégal, la dirigeante allemande signera sans doute plusieurs accords de coopération avec son homologue sénégalais Macky Sall, afin de renforcer et de rendre plus dynamique l’axe Dakar-Bonn.