Visite officielle au Sénégal : Arrivée du président allemand, Frank Walter Steinmeir

Lundi, il sera reçu au palais de la République et prendra part avec sa délégation à une table-ronde avec des entrepreneurs allemands et sénégalais, en présence du président Macky Sall. Il aura également une rencontre avec le président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niasse, ainsi que des entretiens politiques avec des députés des différents groupes parlementaires. Le même jour dans l’après-midi, le président allemand présidera la cérémonie officielle de pose de la première pierre du nouveau siège du Goethe-Institut à Dakar.



Le mardi 22 février, il se rendra à Gorée pour visiter la maison des esclaves et la Maison d’éducation Mariama Ba qui fait partie de l’initiative Pasch, dont le but est d’éveiller l’intérêt et l’enthousiasme des jeunes pour la langue allemande.



Frank-Walter Steinmeier se rendra également à Diamniadio sur le site du projet Madiba de l’Institut Pasteur pour s’informer de l’état d’avancement de la production de vaccins au Sénégal. De même il visitera le site de la future production de vaccins BioNTech.



Frank-Walter Steinmeier, ancien ministre des Affaires étrangères, est le premier président allemand à visiter le Sénégal depuis 1962.



Adou FAYE

Le président Macky Sall a accueilli ce dimanche 20 févriern son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier pour une visite officielle de 72 heures au Sénégal. Son appareil a atterri à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass. Lors de sa visite, plusieurs activités sont prévues.Source : https://www.lejecos.com/Visite-officielle-au-Seneg...