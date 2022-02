Vivant avec un handicap, l’incroyable histoire de Lamine Manga

Malgré tout, il a toujours fait preuve de résilience et d’abnégation, croyant surtout que sa grande persévérance et ses bons résultats scolaires allaient un jour dévier le cours du destin en sa faveur.



Malheureusement, un système social discriminatoire l’empêchera de pratiquer le métier d’enseignant et, plus tard, de comptable même s’il réussit brillamment les tests écrits. C’est fort de toutes ces désillusions subies à Dakar, la capitale, qu’il retournera, résigné, dans son Bacounoune natal pour y vivre dans une grande précarité.



Famille disloquée. Rêves brisés. Lamine Manga garde toutefois espoir de vivre des lendemains meilleurs avec l’aide d’âmes charitables.

https://koparexpress.com/collectes/LamineManga...