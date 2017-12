Viviane Chidid, nouvelle ambassadrice «ONU Femmes Sénégal»

Viviane Chidid ne regrettera pas certainement d’avoir chanté «Mariage forcé» dans son dernier album «Wuyuma». Dans ce succès musical, la chanteuse fait un plaidoyer contre le mariage des jeunes filles. Ce tube a certainement pesé sur la balance dans le choix d’ONU Femmes, qui a nommé l’artiste sénégalaise ambassadrice de l’organisation.



C’est en marge de la campagne des «16 jours d’activisme » pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles (du 25 novembre au 10 décembre) qui s’est tenue jeudi dernier à Guédiawaye, que l’annonce a été faite par la coordonnatrice du programme Sénégal de ONU Femmes, Dienaba Wane Ndiaye, informe L'As.



Le mandat d’ONU femmes consiste à faire de sorte que les femmes puissent participer de façon équitable à tous les aspects de la vie. Il s’agit également de lutter contre toutes les formes de violences qui freinent l’épanouissement de la femme.



L’heureuse élue, Viviane Chidid s’est dit honorée et fière de ce titre et s’engage à porter le message sur le droit et le respect des femmes à travers sa musique, de sorte que la violence à l’égard des femmes soit éradiquée dans le pays.